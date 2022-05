Congress On Nadda: कांग्रेस ने जेपी नड्डा पर साधा निशाना, पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर कसा तंज

Congress Attacks On BJP: कांग्रेस ने एक बार फिर भाजपा (BJP) पर हमला बोल दिया है. कांग्रेस ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा (National President JP Nadda) को घेरते हुए कहा कि वो पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस के दाम (Prices) पर जवाब देते तो अच्छा होता.