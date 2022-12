Salman Khurshid ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की, बीजेपी बोली- हिंदू आस्था का अपमान

Salman Khurshid Statement: कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को भगवान राम बताया है. सलमान खुर्शीद ने कहा, राहुल गांधी योगी की तरह हैं जो ध्यान के साथ तपस्या कर रहे हैं. राहुल गांधी की तारीफ करते हुए सलमान खुर्शीद ने आगे कहा, राहुल गांधी सुपर ह्यूमन हैं. हम ठंड में ठिठुर रहे हैं और जैकेट पहन रहे हैं, वह टी-शर्ट (अपनी भारत जोड़ो यात्रा के लिए) में बाहर जा रहे हैं. वह एक योगी की तरह हैं जो फोकस के साथ तपस्या कर रहे हैं.

दिग्गज नेता ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की. उन्होंने कहा, भगवान राम की 'खड़ाउ' बहुत दूर तक जाती है. कभी-कभी भरत 'खड़ाउ' लेकर उन स्थानों पर चले जाते हैं जहां राम जी नहीं जा पाते. भरत की तरह ही हमने यूपी में खड़ाउ को ढोया है. अब खड़ाउ यूपी पहुंच गया है तो राम जी (राहुल गांधी) भी आएंगे.

Salman Khurshid equates Rahul Gandhi to Bhagwan Shri Ram, himself to Bharat!! Shocking! Would he dare compare anyone to other God of other religions?

After denying Ram ji existence, blocking Ram Mandir now insult of Hindu Astha! Does Janeudhari Rahul agree with this? pic.twitter.com/rPx9LPpdWU

