Congress Protest: महिला सांसद ने 'बाहुबली' स्टाइल में उठाया सिलेंडर, बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र पर बरसी कांग्रेस

Congress Protest: कांग्रेस केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को लगातार महंगाई के मुद्दे पर घेर रही है. बुधवार को संसद में कांग्रेस ने ईंधन की बढ़ती कीमतों और महंगाई का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया. इस दौरान एक महिला सांसद गैस सिलेंडर के साथ प्रदर्शन करती दिखी. महिला सांसद ने बाहुबली स्टाइल में सिलेंडर को उठाए नजर आई और बढ़ती महंगाई को लेकर नाराजगी जाहिर की.

राहुल गांधी की अगुआई में कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद परिसर में धरना दिया. महंगाई और कई जरूरी खाने-पीने की चीजों को जीएसटी के दायरे में लाए जाने के विरोध में इन सांसदों ने सरकार पर हमला बोला. इन लोगों ने एक बैनर भी ले रखा था जिस पर गैस सिलेंडर की तस्वीर थी और लिखा था, 'दाम बढ़ने से आम नागरिकों का जीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है, वे कैसे जीवन यापन करेंगे?'

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के अलावा राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, तेलंगाना राष्ट्र समिति के नमा नागेश्वर राव एवं के. केशव राव, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हसनैन मसूदी, आईयूएमएल के ईटी मोहम्मद बशीर और कई अन्य विपक्षी सांसद इस धरने में शामिल हुए.

विपक्षी सांसदों ने ‘दूध-दही पर जीएसटी वापस लो’ के नारे भी लगाए. इस मौके पर खड़गे ने कहा, आज आटा, दही और कई अन्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई हैं. आम लोगों के ऊपर इस सरकार ने अत्यचार किया है. इसके खिलाफ हम विरोध करेंगे.’’

Opposition MP's, along with Shri @RahulGandhi, protest against the skyrocketing inflation and exorbitant household essentials prices. pic.twitter.com/amwLIrGEIU

