Vikas Divyakirti: भगवान राम और देवी सीता पर विकास दिव्यकीर्ति की टिप्पणी पर विवाद! सोशल मीडिया पर छिड़ गई बहस

Vikas Divyakirti News: लोकप्रिय यूपीएससी कोचिंग संस्थान दृष्टि आईएएस (Drishti IAS) के संस्थापक और मालिक, विकास दिव्यकीर्ति को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. इस कथित वीडियो में वह भगवान राम और देवी सीता को लेकर कुछ बात कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर बड़ी बहस छिड़ गई है. जो लोग इस वीडियो की आलोचना कर रहे हैं उनका आरोप है कि विकास दिव्यकीर्ति ने भगवान राम और देवी सीता का अपमान किया है. वहीं कई लोग दिव्यकीर्ति का समर्थन भी कर रहे है जिनका कहना है कि जानबूझकर कुछ सेकेंड्स का ही वीडियो शेयर किया जा रहा है और जो बात उन्होंने कही है वह ग्रंथ में लिखी हुई है.

इस वीडियो को राष्ट्रीय सेविका समिति की सदस्य साध्वी प्राची ने ट्विटर पर BanDrishtiIAS हैशटैग के साथ शेयर किया. प्राची ने जो वीडियो शेयर किया है वह सिर्फ 45 सेकेंड का है. इसमें दिव्यकीर्ति को रामायण के एक प्रसंग पर बात करते हुए सुना जा सकता है.

