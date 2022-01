बजट सत्र से पहले संसद में कोरोना विस्फोट, एक साथ 400 से ज्यादा कर्मचारी हुए संक्रमित

नई दिल्ली: देशभर में कोरोना वायरस के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं. राजधानी दिल्ली स्थित संसद भवन में अब कोरोना विस्फोट हुआ है. जानकारी के अनुसार, संसद में काम करने वाले कम से कम 400 कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं. बताया जा रहा है कि बीती 6 और 7 जनवरी के बीच संसद में काम करने वाले कर्मचारियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है.

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, संसद के बजट सत्र से पहले, 400 से ज्यादी संसद स्टाफ सदस्यों का COVID-19 टेस्ट पॉजीटिव आया है. अधिकारियों ने बताया कि 4 से 8 जनवरी के बीच संसद के 1,409 कर्मचारियों में से 402 स्टाफ सदस्यों को कोरोना हुआ. जिसके बाद उनके सैंपल को जीनोम स्विकेंसिंग के लिए भेजे गए.

Ahead of budget session, over 400 Parliament staff test positive for COVID-19

Read @ANI Story | https://t.co/uCOmqLkmv7#Parliament #COVID19 pic.twitter.com/Y4ECxNT3TV

— ANI Digital (@ani_digital) January 9, 2022