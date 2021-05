Corona: Telangana में 12 मई से दस दिन का कंप्लीट Lockdown, सीएम K. Chandrashekhar Rao ने की घोषणा

हैदराबाद: कोरोना (Coronavirus) के बढ़ते मामलों को देखते हुए तेलंगाना (Telangana) राज्य में 12 मई से 10 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन (Lockdown) घोषित कर दिया गया है. इस अवधि के दौरान राज्य में इमरजेंसी कामों को छोड़कर बाकी किसी को भी आवाजाही की इजाजत नहीं दी जाएगी. यह घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (K. Chandrashekhar Rao) ने की.

जानकारी के मुताबिक मंगलवार को सीएम के आवास पर कैबिनेट की बैठक बुलाई गई. जिसमें राज्य के हालात को देखते हुए प्रदेश में 10 दिनों का कंप्लीट लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया. सीएम के. चंद्रशेखर राव (K. Chandrashekhar Rao) ने कहा कि इस लॉकडाउन (Lockdown) के बारे में विस्तृत गाइडलाइन जल्द जारी कर दी जाएगी.

The State Cabinet has decided to impose #lockdown for 10 days starting 10 am tomorrow. The lockdown will be relaxed from 6 am to 10 am daily for all the activities. The Council of Ministers has also decided to invite global tenders for procuring #Covid19 vaccine.

