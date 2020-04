संकट में मदद देने के लिए US के बाद इजरायल ने भारत को कहा- शुक्रिया, PM मोदी ने दिया शानदार जवाब

नई दिल्‍ली: कोरोना वायरस (coronavirus) के खिलाफ जंग में भारत वैश्विक स्‍तर पर दुनिया के देशों के लिए मददगार बनकर उभरा है. संकट की इस घड़ी में इसने अमेरिका, ब्राजील, इजरायल समेत कई मुल्‍कों को मलेरिया रोधी दवा हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन भेजी है. हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन को कोविड-19 के इलाज में कारगर माना जा रहा है. इस कारण देश भारत और खासतौर पर पीएम नरेंद्र मोदी के प्रति अपना आभार प्रकट कर रहे हैं. इसी कड़ी में अमेरिका और ब्राजील के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्‍याहू ने भी पीएम मोदी का आभार प्रकट किया. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि भारत इस घातक वायरस के खिलाफ मुहिम में अपने दोस्‍तों का साथ देने के लिए तैयार है. हम सब मिलकर इस महामारी के खिलाफ लड़ रहे हैं. इसके लिए भारत अपने मित्रों की यथासंभव मदद करने को तैयार है. हम इजरायल के लोगों की बेहतरी और अच्‍छे स्‍वास्‍थ्‍य की कामना करते हैं.

इसी तरह ब्राजील के राष्‍ट्रपति ने भी पीएम मोदी के प्रति आभार प्रकट किया था. उसका जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस कठिन समय में भारत- ब्राजील संबंध पहले की तुलना में अधिक मजबूत हुए हैं. भारत इस महामारी के खिलाफ जंग में अपना योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है.ब्राजील के राष्ट्रपति बॉल्सनारो ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भेजी गई दवाइयों की तुलना संजीवनी बूटी से की थी.

We have to jointly fight this pandemic.

India is ready to do whatever is possible to help our friends.

Praying for the well-being and good health of the people of Israel. @netanyahu https://t.co/jChdGbMnfH

