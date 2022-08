Corona Crisis: कोरोना के नए मामलों ने फिर बढ़ाई टेंशन, 24 घंटे में सामने आए इतने केस

Corona News: देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 15,815 नए मामले सामने आए हैं. वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना के संक्रमण से 68 लोगों की मौत हुई है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Health Ministry) द्वारा सुबह 8 बजे तक जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोविड-19 (Covid-19) संक्रमण के उपचाराधीन मामले यानी एक्टिव केस 1,19,264 हो गए हैं.

देश का कोरोना बुलेटिन

पिछले 24 घंटों में देश में 20,018 लोग कोरोना को मात देकर पूरी तरह स्वस्थ्य हो गए हैं. हालांकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत कई मेट्रो शहरों में कोरोना के बढ़ते मामले चिंताजनक संकेत दे रहे हैं. देश की डेली पॉजिविटी रेट की बात करें तो ये देश में लोगों के संक्रमित होने की दर 4.36% है. पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण की वजह से 68 लोगों ने दम तोड़ दिया.

#COVID19 | India reports 15,815 fresh cases and 20,018 recoveries in the last 24 hours.

Active cases 1,19,264

Daily positivity rate 4.36% pic.twitter.com/dn5ZzDtCOI

