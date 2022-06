India Covid Update: नहीं थम रहा कोरोना! नए केसों में 23.4 फीसदी उछाल, 24 घंटे में इतने लोग हुए संक्रमित

New Coronavirus Cases in India: भारत में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है और एक बार फिर नए मामलों में 23.4 फीसदी उछाल देखने को मिला है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Union Health Ministry) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 (Covid-19 in India) के 12249 नए मामले सामने आए हैं.

कोरोना के नए मामलों में 23.4 फीसदी उछाल

देश में कोरोना वायरस (Coronavirus in India) के नए मामलों में 23.4 फीसदी का उछाल आया है. पिछले 24 घंटे में देशभर में 12249 लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि इससे पहले 21 जून को जारी आंकड़ों के अनुसार, 24 घंटे में 9 हजार 923 नए मामले सामने आए थे.

81687 हुए कोरोना के एक्टिव केस

कोविड-19 के नए मामलों में उछाल के साथ ही एक्टिव मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है और देश में इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 81687 हो गई है. देशभर में 4 करोड़ 27 लाख 25 हजार 55 लोग कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं, जबकि महामारी की वजह से 5 लाख 24 हजार 903 लोगों की मौत हो चुकी है.

#COVID19 | India reports 12,249 fresh cases, 9,862 recoveries and 13 deaths in the last 24 hours. Active cases 81,687

Daily positivity rate 3.94% pic.twitter.com/O7T0QQfzI4 — ANI (@ANI) June 22, 2022

महाराष्ट्र के कोरोना मामलों ने बढ़ाई टेंशन

कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं और स्वास्थ्य विभाग द्वारा मंगलवार (21 जून) शाम को जारी आंकड़ों के अनुसार 24 घंटे में 3659 नए मामले सामने आए थे. राज्य में मंगलवार को 39094 कोविड टेस्ट किए गए और पॉजिटिविटी रेट 9.36% दर्ज किया गया. वहीं इस दौरान 3356 मरीज ठीक हुए, जबकि 1 मरीज की मौत हुई. इसके बाद महाराष्ट्र में कोविड-19 के एक्टिव मामलों की संख्या 24915 हो गई है. इससे पहले सोमवार को महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 2354 नए केस सामने साए थे और पॉजिटिविटी रेट 10.36 प्रतिशत दर्ज किया गया था.

लाइव टीवी