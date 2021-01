मुंबई: एक तरफ जहां शनिवार 16 जनवरी से दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना वायरस का टीकाकरण अभियान (Coronavirus Vaccination Programme) शुरू हुआ. वहीं, महाराष्ट्र सरकार के भीतर टीकाकरण अभियान को लेकर कंफ्यूजन नजर आया. जब शनिवार को पूरे देश में टीकाकरण अभियान शुरू हो गया इस बीच शाम को महाराष्‍ट्र सरकार की तरफ से बयान आया कि को-विन (CoWIN App) ऐप में दिक्कत आने की वजह से राज्य में कोविड-19 टीकाकरण अभियान को सोमवार तक के लिए निलंबित कर दिया गया है.

इसके बाद महाराष्‍ट्र सरकार (Maharashtra Govt) के स्‍वास्‍थ्‍य विभाग ने कहा कि रविवार 17 जनवरी और सोमवार 18 जनवरी को कोई वैक्‍सीनेशन (Coronavirus Vaccination) सेशन प्‍लान ही नहीं किया गया था, तो ऐसे में कैंसिलेशन की बात कहां से आती है?

राज्‍य सरकार ने कहा है कि कोविड-19 वैक्‍सीनेशन (COVID-19) सेशन भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार अब अगले हफ्ते रखा जाएगा.

महाराष्‍ट्र सरकार टीकाकरण अभियान के शुरू न होने की अलग-अलग वजहें बता रही है. ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्‍या महाराष्‍ट्र सरकार कोरोना के टीके पर राजनीति कर रही है?

इससे पहले भी कोरोना वैक्‍सीन को लेकर महाराष्‍ट्र सरकार का केंद्र सरकार से विवाद हुआ था. महाराष्ट्र सरकार ने कहा था कि उसे अब तक पहले फेज में टीकाकरण के लिए 17.5 लाख की कुल जरूरत में से कोरोना टीकों की 9.83 लाख खुराकें मिली हैं.

राजेश टोपे ने कहा था कि राज्य को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से कोविशील्ड के 9.63 लाख टीके और भारत बायोटेक द्वारा निर्मित 20,000 टीके मिले हैं, जबकि एक व्‍यक्‍त‍ि को चार सप्ताह के अंतर में टीके की दो खुराकें दे जानी हैं. इस तर‍ह आठ लाख रजिस्टर्ड हेल्थकेयर वर्कर्स में से करीब 55 फीसदी स्वास्थ्यकर्मियों का ही टीकाकरण हो पाएगा.

पहले कोरोना के टीकों को लेकर विवाद और अब कोविन ऐप में दिक्‍कत की बात महाराष्‍ट्र सरकार का रवैया कोरोना वैक्‍सीनेशन प्रोग्राम को लेकर सकारात्‍मक नहीं कहा जा सकता.

महाराष्ट्र सरकार ने शनिवार शाम कहा कि को-विन ऐप में दिक्कत आने की वजह से राज्य में कोविड-19 टीकाकरण अभियान को सोमवार तक के लिए निलंबित कर दिया गया है. केंद्र सरकार ने टीकाकरण के लिए पंजीकरण का प्रबंधन करने के के लिए ये ऐप बनाया है. देशभर में शनिवार सुबह 16 जनवरी को कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान शुरू हो गया.

No covid vaccination sessions were planned on Sunday 17th or Monday 18th January. So the question of cancellation does not arise. Covid Vaccination sessions will be organized in the next week as per GOI guidelines: Maharashtra Health Department https://t.co/vIcLFc71dG

— ANI (@ANI) January 16, 2021