नई गाइडलाइन के पहले ही दिन वैक्सीनेशन का बना रिकॉर्ड, PM मोदी बोले- Well done India

नई दिल्ली: भारत में सोमवार को एक दिन में रिकॉर्ड 81 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) लगाई गई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने 21 जून से टीकाकरण कार्यक्रम (Vaccination Drive) को और गति देने का ऐलान किया था. कोविड वैक्सीनेशन की नई संशोधित गाइडलाइन लागू होने के पहले दिन ही यह रिकॉर्ड बना है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि सोमवार को शाम 7 बजे तक 80,96,417 लाख से ज्यादा वैक्सीन डोज लगाई गई हैं. यह एक दिन में कोविड वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा रिकॉर्ड (Covid Vaccination Record India)है. अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के दिन से टीकाकरण की गति को तेज कर दिया गया है. केंद्र सरकार वैक्सीनेशन उत्पादन में से 75 फीसदी हिस्सा खुद खरीद रही है जबकि 25 फीसदी टीका प्राइवेट अस्पताल खरीद सकेंगे. बता दें, इससे पहले 2 अप्रैल को 42 लाख 61 हजार से ज्यादा वैक्सीन डोज लगाई गई थीं.

वैक्सीनेश के इस रिकॉर्ड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने खुशी जाहिर की है. पीएम मोदी ने देश में सोमवार को रिकॉर्ड संख्या में कोरोना वैक्सीन डोज लगाए जाने को ‘हर्षित करनेवाला’ कार्य करार दिया और कहा कि महामारी से लड़ाई में टीका सबसे मजबूत हथियार है.

पीएम मोदी ने ट्वीट किया, ‘आज रिकॉर्ड संख्या में हुआ टीकाकरण हर्षित करनेवाला है. Covid-19 से लड़ाई में टीका हमारा सबसे मजबूत हथियार बना हुआ है. जिन लोगों का टीकाकरण हुआ, उन्हें बधाई और अग्रिम पंक्ति के वे सभी कर्मी प्रशंसा के पात्र हैं, जिन्होंने इतने लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत की. शानदार भारत.’

Today’s record-breaking vaccination numbers are gladdening. The vaccine remains our strongest weapon to fight COVID-19. Congratulations to those who got vaccinated and kudos to all the front-line warriors working hard to ensure so many citizens got the vaccine.

Well done India!

— Narendra Modi (@narendramodi) June 21, 2021