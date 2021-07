Covaxin को जल्द मिल सकती है WHO की मंजूरी, भारत बायोटेक ने कही अहम बात

नई दिल्ली: देश की पहली और पूर्णत स्वदेशी कोरोना वैक्सीन 'कोवैक्सीन' (Covaxin) को जल्द ही WHO की ओर से आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिल सकती है. भारत बायोटेक का कहना है कि उसने 9 जुलाई को सभी जरूरी दस्तावेज WHO में जमा कर दिए हैं.

भारत बायोटेक ने ट्वीट कर बताया कि उसे जल्द ही WHO की ओर से Covaxin के इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिल सकती है. कंपनी ने कहा कि उसने सभी ट्रायल, टेस्टिंग और रिजल्ट से जुड़े सभी कागजात WHO में जमा करा दिए हैं. कंपनी ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही Covaxin भी WHO की लिस्ट में शामिल हो सकती है.

All documents required for Emergency Use Listing (EUL) of Covaxin have been submitted to WHO as of 9th July. The review process has now commenced with the expectation that we will receive EUL from the WHO at the earliest: Bharat Biotech#COVID19 pic.twitter.com/ZUrt392JUb

