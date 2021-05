भारत में Covid-19 के हालात बेहद चिंताजनक, WHO चीफ बोले- मदद पहुंचाने का काम जारी

नई दिल्ली: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के प्रमुख टेड्रोस अदनोम घेब्रेयियस (Tedros Adhanom) ने शुक्रवार को कहा कि भारत में कोरोना (Covid-19) के हालात बेहद चिंताजनक हैं. वैश्विक संगठन के प्रमुख के मुताबिक, 'कई राज्यों में संक्रमण की रफ्तार बेकाबू है और रिकार्ड केस सामने आ रहे हैं. अस्पतालों में लोग भर्ती हो रहे हैं. संक्रमण से हो रही मौतों (Corona Death Rate) का आंकड़ा भी चिंताजनक बना हुआ है.'

WHO चीफ ने चेतावनी देते हुए कहा कि महामारी का दूसरा साल दुनिया के लिए पहले साल के मुकाबले अधिक घातक होगा. घेब्रेयियस ने बताया कि संस्था किस तरह कोरोना के बढ़ते मामलों से निपटने में भारत की मदद कर रहा है. इस सिलसिले में हजारों की तादाद में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, अस्थायी एवं चल अस्पतालों के लिए टेंट, मास्क और अन्य चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति कर रहा है.



WHO is procuring laboratory supplies, including 1.2 million reagents and mobile field hospitals with a capacity of 20-30 beds each to support the #COVID19 response in #India pic.twitter.com/cZ4heLhQxA

— World Health Organization (WHO) (@WHO) May 14, 2021