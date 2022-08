Coronavirus Update: कोरोना के नए मामलों में 24.76 फीसदी बढ़ोतरी, पिछले 24 घंटे में इतने लोग हुए संक्रमित

Covid-19 New Cases in India: भारत कोरोना वायरस का कहर कम नहीं हो रहा और दो दिनों की राहत के बाद नए मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, देशभर में पिछले 24 घंटे में 17 हजार 135 लोग कोविड-19 से संक्रमित हुए हैं. इसके बाद कोविड-19 (Covid-19) के कुल संक्रमितों की संख्या 4 करोड़ 40 लाख 67 हजार 144 हो गई है. पिछले 24 घंटे में देशभर में कोरोना संक्रमण से 47 और लोगों की मौत होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 526477 हो गई है.

नए मामलों में 24.76 प्रतिशत की बढ़ोतरी

देश में कोरोना वायरस (Coronavirus in India) के नए मामलों में 24.76 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. बता दें कि देशभर में मंगलवार को 13734 नए मामले सामने आए थे. इससे पहले सोमवार (1 अगस्त) को कोराना वायरस के 16464 नए केस सामने आए थे, जबकि रविवार को 19673 केस दर्ज किए गए थे.

एक्टिव मरीजों की संख्या हुई कम

कोविड-19 नए मामले (Covid-19 New Cases) बढ़ने के बावजूद एक्टिव मरीजों (Coronavirus Active Cases) की संख्या में कमी आई है और देशभर में 137057 मरीजों का इलाज चल रहा है. स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, देशभर में मंगलवार को एक्टिव मरीजों की संख्या अब 1 लाख 39 हजार 792 थी.

