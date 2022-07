Coronavirus Update: भारत में 2 दिन में आए इतने नए मामले, 24 घंटे में 36 लोगों ने तोड़ा दम

Coronavirus Updates in India: भारत में कोरोना वायरस के नए मामलों में पिछले 2 दिनों में लगातार गिरावट दर्ज की गई है और नए मामले 26.8 फीसदी कम हो गए हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में देशभर में 14830 नए मामले दर्ज किए गए हैं, वहीं इस दौरान वायरस की वजह से 36 लोगों की मौत हुई है. इसके बाद कोविड-19 संक्रमितों की संख्या 4 करोड़ 39 लाख 20 हजार 251 हो गई है, जबकि अब तक 526110 लोगों की मौत हो चुकी है और 4 करोड़ 32 लाख 46 हजार 829 लोगों ने इस वायरस को मात दी है.

2 दिन में कम हुए 26.8 फीसदी नए मामले

कोविड-19 के नए मामलों में पिछले दो दिनों में 26.8 फीसदी की कमी आई है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, इससे पहले सोमवार (25 जुलाई) को देशभर में 16866 लोग वायरस से संक्रमित हुए थे, जबकि रविवार को 20279 नए मामले सामने आए थे.

1.5 लाख से कम हुई एक्टिव मरीजों की संख्या

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले 24 घंटे में 18159 मरीज कोरोना वायरस से ठीक हुए हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या में भी गिरावट आई है. देश में 1 लाख 47 हजार 512 मरीजों का इलाज (Covid-19 Active Case) चल रहा है.

#COVID19 | India reports 14,830 fresh cases, 18,159 recoveries and 36 deaths in the last 24 hours.

Active cases 1,47,512

Daily positivity rate 3.48% pic.twitter.com/mbcASBz0XU

— ANI (@ANI) July 26, 2022