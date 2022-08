MP: टोलबूथ पर महिला कर्मचारी के साथ दबंग ने की शर्मनाक हरकत, वायरल हुआ चौंकाने वाला वीडियो

MP Goon Slapped Toll booth Woman Employee: मध्यप्रदेश में टोल बूथ पर महिला से बदसलूकी करने का एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है. शनिवार को टोल बूथ पर महिला कर्मचारी ने जब शख्स को बिना टैक्स चुकाए जाने से मना किया तो, उसने उसे थप्पड़ मार दिया. घटना के एक सीसीटीवी फुटेज में दिखाया गया है कि आदमी गुस्से में महिला कर्मचारी की ओर बढ़ता है और फिर उसके चेहरे पर थप्पड़ मारता है. जवाब में गुस्साई महिला ने भी आरोपी की चप्पलों से पिटाई की.

टोल बूथ पर दबंगई

मामला सामने आने के बाद आरोपी राजकुमार गुर्जर ने दावा किया वह वहां का स्थानीय नागरिक है. जिसका मतलब यह हुआ कि उसे बिना टैक्स चुकाए टोल से जाने देना चाहिए था. राजकुमार की कार पर फास्टैग भी नहीं था. घटना के वक्त आरोपी के पास कोई दस्तावेज भी नहीं था जिससे वह खुद को स्थानीय साबित कर सके.

महिला को जड़ दिया थप्पड़

यह शर्मनाक घटना राजगढ़-भोपाल मार्ग पर कचनारिया टोल प्लाजा पर सामने आई. टोल बूथ कर्मचारी अनुराधा डांगी ने कहा कि आरोपी ने उससे स्थानीय होने का दावा किया था. पीड़िता ने उससे कहा कि वह उसे नहीं जानती है. फिर पीड़िता ने इस बात की जानकारी पर्यवेक्षक को दी. फिर वह आदमी अपने वाहन से बाहर निकला, गाली दी और थप्पड़ मार दिया.

#Rajgarh, #MadhyaPradesh: Man slaps woman #tollplaza employee. She retaliates.

Hope MP police will take strict action against the man. pic.twitter.com/hEol3x99KB

