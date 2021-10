पिता करते हैं पेट्रोल पंप पर काम, कड़ी मेहनत से बेटी ने पाई सफलता; IIT में करेगी पढ़ाई

नई दिल्ली: कहते हैं कि इंसान अपनी मेहनत से कोई भी मुकाम हासिल कर सकता है और पेट्रोल पंप पर काम करने वाले शख्स की बेटी ने इस बात को साबित किया है. पेट्रोल पंप कर्मी (Petrol Pump Customer Attendant) की बेटी आर्या ने अपनी मेहनत और लगन के बल पर आईआईटी कानपुर (IIT Kanpur) में एडमिशन ले लिया है.

इस बात की जानकारी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन श्रीकांत माधव वैद्य (IOCL Chairman Shrikant Madhav Vaidya) ने दी. उन्होंने अपने ट्विटर पर फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'मैं इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर काम करने वाले राजागोपालन की बेटी आर्या की प्रेरक कहानी शेयर कर रहा हूं. आर्या ने आईआईटी कानपुर (IIT Kanpur) में प्रवेश पाकर हमें गौरवान्वित किया है. आर्या को शुभकामनाएं.'

Let me share an inspiring story of Arya, daughter of #IndianOil's customer attendant Mr. Rajagopalan. Arya has made us proud by securing entry in IIT Kanpur.

All the best and way to go Arya! pic.twitter.com/GySWfoXmQJ

— ChairmanIOC (@ChairmanIOCL) October 6, 2021