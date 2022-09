DCPCR Notice: दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग का MCD को नोटिस, होगी शिक्षा की खराब गुणवत्ता की जांच

Poor Quality Of Education: दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (DCPCR) ने एमसीडी (MCD) के स्कूलों में शिक्षा की खराब गुणवत्ता को लेकर आज एमसीडी को नोटिस भेजा है. आयोग ने एमसीडी से संचालित स्कूलों में बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में बार-बार अफसल होने की जांच करने का आदेश भी दिया है. साथ ही, डीसीपीसीआर ने नोटिस का जवाब देने के लिए एमसीडी को दो हफ्ते का समय दिया है. एमसीडी को 19 सितंबर तक नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया है.

डीसीपीसीआर के अध्यक्ष का ट्वीट

बता दें कि इस संबंध में डीसीपीसीआर के अध्यक्ष अनुराग कुंडू ने ट्वीट कर कहा, 'डीसीपीसीआर ने एमसीडी स्कूलों में शिक्षा की खराब गुणवत्ता के संबंध में जांच के आदेश दिए हैं. एमसीडी स्कूलों के प्रदर्शन को पूरे भारत में नीचे से पांचवां स्थान दिया गया है.’

.@DCPCR has ordered an inquiry regarding absolutely poor quality of education in MCD schools. MCD schools performance has been ranked amongst bottom 5 in whole India. pic.twitter.com/THlRQt4gjH

— Anurag Kundu (@AnuragKunduAK) September 5, 2022