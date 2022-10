Delhi Rain: कब रुकेगी बारिश? अक्टूबर में ही बंद करने पड़े पंखे, टूटा कई साल का रिकॉर्ड

Dehi Rain latest update: राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार देर रात से शुरू भारी बारिश, शनिवार के बाद रविवार को भी जारी है. सिर्फ दिल्ली ही नहीं यूपी हरियाणा में भी लगातार हो रही बारिश से बुरा हाल है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, दिल्ली में 2007 के बाद से पिछले 24 घंटों में सुबह 8.30 बजे तक ये दूसरी सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई है. इस बीच, आईएमडी ने रविवार के साथ-साथ सोमवार को भी शहर और उसके आसपास के इलाकों में बारिश की भविष्यवाणी की है. लगातार बारिश से तापमान में भी गिरावट आई है और हवा की गुणवत्ता में सुधार हुई है. मौसम विभाग के मुताबिक बारिश से एक दिन बाद यानि सोमवार के बाद ही राहत मिल सकती है.

तापमान में गिरावट जारी

रविवार को भारत मौसम विज्ञान के आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में 2007 के बाद से पिछले 24 घंटों में सुबह 8.30 बजे तक दूसरी सबसे अधिक बारिश हुई. शहर में रविवार सुबह 8.30 बजे तक 74 मिमी की लगातार बारिश हुई. जिससे अधिकतम तापमान 10 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिली है.

