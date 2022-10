Delhi Air Quality: दिवाली से पहले ही घुटने लगा दिल्ली का दम, 262 तक पहुंचा AQI लेवल

Delhi Air Quality Index: दिवाली (Diwali) से पहले ही खराब एयर क्वालिटी (Air Quality) की वजह से दिल्ली (Delhi) के लोगों का दम घुटने लगा है. कई लोगों को आंखों में जलन और गले में खराश जैसी शिकायतों का सामना करना पड़ रहा है. सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च (SAFAR) के मुताबिक, दिल्ली में आज (शनिवार को) सुबह ओवरऑल एक्यूआई (AQI) 262 दर्ज किया गया जो 'खराब' श्रेणी में है. दिल्ली के आनंद विहार में एयर क्वालिटी सबसे खराब दर्ज की गई. यहां एक्यूआई 399 रिकॉर्ड किया गया है. हालांकि, दिल्ली में पटाखों पर बैन है. लेकिन दिवाली के बाद यहां का हवा का स्तर और ज्यादा खराब होने की आशंका है.

Delhi | A blanket of smog engulfs the national capital with the overall AQI (Air Quality Index) under the 'poor' category, at 262; visuals from India Gate & Kartavya Path pic.twitter.com/0zXCyiVC2E

— ANI (@ANI) October 22, 2022