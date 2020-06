दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबियत खराब, हुए आइसोलेट

नई दिल्ली: दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की तबियत खराब है. उन्हें कल से हल्का बुखार और गले में खराश की शिकायत है. उन्‍होंने रविवार दोपहर से सारी बैठक रद्द कर दी है. वे किसी से मुलाकात नहीं कर रहे हैं. सीएम केजरीवाल ने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है और उनका कोराना टेस्‍ट किया गया है.

इसके अलावा हालही में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष बने आदेश कुमार गुप्ता ने भी सीएम केजरीवाल का हाल चाल जाना. आदेश ने ट्वीट कर कहा, 'मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अस्वस्थ होने की जानकारी मिलने पर अभी फोन कर उनकी कुशलक्षेम पूछी. ईश्वर से प्रार्थना है कि वह शीघ्र स्वस्थ हों.'

आप नेता और विधायक राघव चड्ढा ने भी सीएम केजरीवाल के जल्द स्वस्थ होने की बात कही. उन्होंने ट्वीट कर कहा, 'डियर अरविंद केजरीवाल आप हमारी प्रेरणा और कोरोना के खिलाफ एक फ्रंटलाइन वारियर और हीरो हैं. आपने दिल्ली की जनता के लिए खुद को रिस्क में डाला. आप स्वास्थ संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, ऐसे में हमारे विचार, प्रार्थनाएं और शुभकामनाएं आपके साथ हैं. '

Dear @ArvindKejriwal - you are our inspiration and hero - a frontline warrior against coronavirus. You put yourself at risk for the well-being of people of Delhi. As you face a health challenge, our thoughts, wishes and prayers are with you. #TakeCareAK

— Raghav Chadha (@raghav_chadha) June 8, 2020