नई दिल्‍ली: राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामलों और लॉकडाउन की अफवाहों पर दिल्‍ली के स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री सत्‍येंद्र जैन ने कहा है कि लॉकडाउन की कोई संभावना नहीं है.

स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन करके देखा गया. लेकिन उसके पीछे लॉजिक ये था कि किसी को पता ही नहीं था कि कोरोना वायरस कैसे फैलता है. एक्‍सपर्ट्स का कहना था कि एक्टिविटी नहीं होगी, तो वायरस नहीं फैलेगा. लेकिन लॉकडाउन तो बढ़ता गया पर कोरोना खत्‍म नहीं हुआ.

There were fewer cases earlier but it has increased now. So we have increased the number of testings and conducting 85,000-90,000 tests every day, which is more than 5% of the national average. We are also doing contact tracing & isolation: Delhi Health Minister Satyendar Jain pic.twitter.com/TiAKrxDfgl

— ANI (@ANI) March 27, 2021