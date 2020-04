कोरोना मरीज का अंतिम संस्कार करने पहुंची पुलिस और डॉक्टरों की टीम पर हमला

अंबाला: कोरोना वायरस (Coronavirus) के मामले देश में लगातार बढ़ रहे हैं. ऐसे में जिन मरीजों की COVID-19 की वजह से मौत हो रही है, उनकी डेडबॉडी का अंतिम संस्कार करने में बड़ी दिक्कत आ रही है. क्योंकि विश्व स्थास्थ्य संगठन के अनुसार कोरोना मरीज के शव से भी संक्रमण फैल सकता है, ऐसे में कोई भी नहीं चाहता है कि उसके इलाके में कोरोना मरीजों के मृत शरीर का क्रिया-कर्म हो.

इसी से जुड़ी एक घटना की खबर हरियाणा के अंबाला से आई है. यहां चांदपुरा इलाके में कोरोना के कारण मरे शख्स की अंतिम क्रिया करने के लिए एक निश्चित एरिया को तय किया गया था. लेकिन जब यहां डेडबॉडी का दाह संस्कार किया जाने लगा तो मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने पहुंचकर विरोध किया और पुलिस और डॉक्टरों की टीम पर हमला कर दिया. एंबुलेंस को भी तोड़ दिया.

इस घटना पर अंबाला के DSP राम कुमार ने कहा कि यह जगह COVID-19 और संदिग्ध मरीजों के लिए श्मशान घाट है, जब हम शव को वहां ले गए तो स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताई. करीब 200-400 लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए जमा हो गए. उन्होंने पुलिस और डॉक्टरों की टीम पर हमला किया. इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

This place is the designated cremation ground for #COVID19 & likely cases, locals objected when we brought the body here. Around 200-400 people gathered here violating the lockdown, police & doctors team was attacked. Strict action will be taken: Ram Kumar, DSP Ambala pic.twitter.com/StIUHunXaO

— ANI (@ANI) April 27, 2020