उत्तरी दिल्ली: BJP पार्षद कभी बेचते थे चाय, निर्विरोध मेयर बनने वाले पहले दलित सिख बने

नई दिल्‍ली: आजीविका के लिए कभी चाय बेचने वाले भाजपा पार्षद अवतार सिंह को सोमवार को उत्तरी दिल्ली का नया महापौर निर्विरोध चुन लिया गया. सिंह इस पद पर पहुंचने वाले पहले दलित सिख भी हैं. नगर निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उन्हें दिल्ली भाजपा प्रमुख मनोज तिवारी ने नामांकित किया था और उत्तर दिल्ली नगर निगम की आम सभा में हुए चुनाव में उन्हें निर्विरोध चुन लिया गया.

दिल्ली भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, ‘‘सिंह भाजपा के बहुत मेहनती कैडर हैं. अपनी कड़ी मेहनत की बदौलत वह चाय बेचने से शुरुआत कर महापौर के पद तक पहुंचे.’’

Had a great interaction with Smt. Sunita Kangra, Shri Avtar Singh and Smt. Anju Kamalkant. They will be serving as Mayors of South Delhi, North Delhi and East Delhi Municipal Corporations respectively.

My best wishes to them as they embark on their efforts to transform Delhi. pic.twitter.com/8l1j5ey7ql

