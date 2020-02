दिल्ली: शाहीन बाग में युवक ने कहा- 'किसी और की नहीं, सिर्फ हिंदुओं की चलेगी' और गोली चला दी

नई दिल्ली: दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में एक व्यक्ति ने फायरिंग की है. दिल्ली पुलिस ने फायरिंग करने वाले युवक को हिरासत में ले लिया है. उससे पूछताछ की जा रही है. दिल्ली डीसीपी चिन्मय बिस्वाल ने बताया कि आरोपी ने शाहीन बाग में पुलिस बैरिकेड के पास हवाई फायरिंग की थी, जिसके तुरंत बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. उससे पूछताछ की जा रही है.

#WATCH Delhi: Man who fired bullets in Shaheen Bagh has been taken away from the spot by police. The man claims to be Kapil Gujjar, a resident of Dallupura village (near Noida border). pic.twitter.com/6xHxREQOe1 — ANI (@ANI) February 1, 2020

फायरिंग करने वाले युवक का नाम कपिल है. पकड़े जाने के बाद उसने कहा कि 'इस देश में सिर्फ हिंदुओं की चलेगी.' कपिल दिल्ली के दल्लूपुरा का रहने वाला है. हवाई फायरिंग में किसी भी आदमी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है. आरोपी को गिरफ्तार करके पुलिस उसे सरिता विहार थाने में ले गई है, वहां उससे पूछताछ की जा रही है.

आरोपी से किसी ने पूछा कि आपने गोली क्यों चलाई तो उसने कहा, 'हमारे देश में ये क्या हो सकता है'. इसी दौरान उसने अपना नाम कपिल गुर्जर बताया. उसने कहा, 'क्योंकि हमारे देश में मैं ऐसा नहीं चाहता है. हमारा देश हिंदू राष्ट्रवादी क्षेत्र है.'

दिल्ली के शाहीन बाग में पिछले करीब डेढ़ महीने से नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है.

#WATCH Delhi: Man who had fired bullets in Shaheen Bagh area being taken away from the spot by police. pic.twitter.com/lenDhRcWGD — ANI (@ANI) February 1, 2020

Delhi: The man, who had fired bullets in Shaheen Bagh area, has been taken by police into their custody. More details awaited. https://t.co/MmCwK1l58m pic.twitter.com/cDmaDrIXa6 — ANI (@ANI) February 1, 2020

इससे पहले दिल्ली के जामिया इलाके में नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ मार्च निकाल रहे छात्रों पर एक नाबालिग ने फायरिंग की थी. इसमें एक छात्र शादाब घायल हो गया था. इसके बाद दिल्ली पुलिस ने आरोपी नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया था.

आपको बता दें कि हाल ही में शाहीन बाग में नागरिकता कानून के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन स्थल के पास एक शख्स हथियार लेकर पहुंच गया था. हाजी लुकमान नाम के इस शख्स का कहना था कि वह 30 साल से इसी इलाके में रहता था और वहां वह लोगों से बात करने और उसे समझाने पहुंचा था.

हाजी लुकमान ने बताया था कि वह प्रदर्शन कर रहे लोगों को सिर्फ यह समझाने गया था कि एक तरफ का रास्ता खोल दिया जाए, क्योंकि इलाके के लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है. एक तरफ से रास्ता खोलने से स्कूल बस और जरूरी वाहनों को निकलने में आसानी होगी.

लाइव टीवी देखें-: