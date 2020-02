हिंसा के चलते नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के स्कूल मंगलवार को रहेंगे बंद, बोर्ड परीक्षाओं को लेकर भी हुआ ऐलान

नई दिल्ली: राजधानी में नागरिकता कानून के समर्थक और विरोधियों के बीच हुई हिंसा ने उत्तर पूर्वी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली के कुछ हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया. हिंसक प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर पत्थरबाजी की, गाड़ियों में आगजनी की और एक जगह तो एक प्रदर्शनकारी सरेआम फायरिंग करता भी दिखा. हालात इतने बेकाबू हो गए कि पुलिस को कई जगहों पर पीछे हटना पड़ा. दिन चढ़ते चढ़ते ये हिंसा इतनी भड़क गई कि प्रदर्शकारियों की पत्थरबाजी में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई. जबकि कई पुलिसकर्मी घायल हो गए. एक डीसीपी और एक एसीपी तो अस्पताल में भर्ती हैं.

उत्तर पूर्वी दिल्ली में दिल्ली सरकार ने मंगलवार को छुट्टी का ऐलान किया है. यानि कल इन स्कूलों में परीक्षाएं नहीं होंगी. हालांकि बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर दिल्ली सरकार को केंद्र की हरी झंडी मिलने का इंतजार है. दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने आज रात ट्वीट कर इसका ऐलान किया.

थोड़ी देर बाद ही सीबीएसई ने बयान जारी कर स्पष्ट कर दिया कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के किसी भी केंद्र पर मगंलवार को बोर्ड परीक्षा नहीं होनी है. मगंलवार को 12वीं क्लास के चार वोकेशनल सब्जेक्ट की परीक्षा है. जिसके लिए 18 परीक्षा केंद्र निर्धारित हैं औऱ यह सभी पश्चिमी दिल्ली के इलाकों में हैं. यह बयान सीबीएसई पीआरओ रामा शर्मा की तरफ आया है.

CBSE PRO Rama Sharma: It is informed that as per schedule tomorrow there are exams only for class XII in four vocational subjects in 18 centers in the western part of #Delhi. There are no centers in the north-east part of Delhi for exams scheduled tomorrow. pic.twitter.com/nk7yfBHUa3

