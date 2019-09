दिल्ली: झंडेवालान स्टेशन पर मेट्रो के सामने कूद कर महिला ने की खुदकुशी

नई दिल्ली: मेट्रो ट्रेन के सामने आकर खुदकुशी करने का एक और मामला सामने आया है. ब्लूलाइन पर स्थित झंडेवालान मेट्रो स्टेशन पर एक महिला ने ट्रेन के सामने कूद कर खुदकुशी कर ली.

महिला की उम्र 40 साल बताई जा रही है. महिला को लेड हार्डिंग हॉस्पिटल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस हादसे की वजह से ब्लू लाइन पर मेट्रो सेवाएं बाधित हो गई.

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने ट्विटर पर जानकारी दी है. झंडेवालान मेट्रो स्टेशन पर एक व्यक्ति के ट्रेक पर आ जाने से इंद्रप्रस्थ और कीर्ती नगर के बीच ट्रेन सेवाएं बाधित हुई हैं. डीएमआरसी ने जानकारी दी है कि बाकी सभी लाइनों पर मेट्रो सामन्य रूप से दौड़ रही है.

Blue Line Update

Delay in services between Indraprastha and Kirti Nagar due to a passenger on track at Jhandewalan.

Normal service on all other lines.

— Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) September 2, 2019