Delhi Mayor Election 2023: MCD सदन में पार्षदों के बीच जमकर हाथापाई, स्थाई समिति के चुनाव को लेकर भिड़े AAP-BJP नेता

मेयर-डिप्टी मेयर पर AAP का कब्जा

बुधवार को हुई वोटिंग में दिल्ली के सातों बीजेपी सांसदों ने वोट डाला. वहीं आप के सांसदों संजय सिंह, सुशील कुमार गुप्ता और एनडी गुप्ता ने भी वोट डाला. आप विधायकों आतिषी मर्लेना और दुर्गेश पाठक ने भी अपना वोट डाला. वहीं डिप्टी मेयर के पद पर भी AAP ने अपना कब्जा जमाया. आम आदमी पार्टी के आले इकबाल को चुनाव में 147 और उनके प्रतिद्वदी बीजेपी के कमल बागड़ी को 116 वोट हासिल हुए. जबकि 2 वोट अमान्य कर दिए गए.

बीजेपी ने किया नैतिक जीत का दावा

अपनी हार के बाद बीजेपी की दिल्ली यूनिट ने बयान जारी कर इसे अपनी नैतिक जीत बताया. दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि मेयर और डिप्टी-मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने खुली क्रॉस वोटिंग की. सदन में आम आदमी पार्टी के 150 खुद के वोट थे. इसके साथ ही 2 निर्दलीय और कांग्रेस के 1 पार्षद ने आम आदमी पार्टी को समर्थन की घोषणा की थी. यानि कि उनके पास कुल 153 वोट होने चाहिए थे लेकिन वोटिंग में उन्हें महापौर पद पर केवल 150 और उपमहापौर पर केवल 147 वोट मिले. इसका मतलब बीजेपी को उम्मीद से ज्यादा वोट हासिल हुए हैं.

#WATCH | Delhi: Ruckus between BJP & AAP members inside the MCD house over the election of members of the standing committee. pic.twitter.com/mIS91RW0p4

— ANI (@ANI) February 22, 2023