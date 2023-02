Ghaziabad: दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर 15 गाड़ियां आपस में टकराईं, देखें कोहरे का सितम

Delhi-Meerut Expressway: घने कोहरे और खराब दृश्यता के कारण रविवार सुबह गाजियाबाद के मसूरी इलाके में दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर करीब 15 वाहन आपस में टकरा गए. इन हादसों में पांच लोगों को मामूली चोटें आई हैं और एक ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद स्थानीय पुलिस, दमकल और एंबुलेंस मौके पर पहुंच गई. घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया. बाद में पुलिस ने जाम खुलवाने में मदद की.

हादसे के बारे में पूछे जाने पर डीसीपी ग्रामीण गाजियाबाद रवि कुमार ने कहा कि कोहरे के कारण दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे पर एक के बाद एक कई कारें आपस में टकरा गईं. हादसे में कुछ लोग घायल हुए हैं. पुलिस के मुताबिक टक्कर मारने वाली ज्यादातर गाड़ियां कार थीं. टक्कर मारने वाली कार में सवार लोगों को शुरुआत में मामूली चोटें आईं और इलाज के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई.

#WATCH | Several cars collided one after the other on the Delhi-Meerut Expressway, due to fog. Some people have been injured in the accident: DCP Rural Ghaziabad Ravi Kumar

