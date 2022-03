दिल्ली मेट्रो की सेवाओं से आप खुश हैं या नहीं! सुधार के लिए ऐसे दे सकते हैं सुझाव

नई दिल्ली: देश की राजधानी में रहने वालों के लिए अच्छी खबर है. दरअसल दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) में यात्रा करने वाले यात्री अब अपना अनुभव शेयर कर सकेंगे और मेट्रो को सुझाव भी दे सकेंगे कि क्या सुधार होना चाहिए. एक ऑनलाइन सर्वे (Online Survey) शुरू किया गया है जिसके माध्यम से आप अपने सुझाव दे सकते हैं. ये सर्वे विभिन्न मानकों पर आधारित है.

दिल्ली मेट्रो के मुताबिक, ऑनलाइन सर्वे द ट्रांसपोर्ट स्ट्रेटेजी सेंटर (The Transport Strategy Centre), लंदन करेगा, जो COMET बेंचमार्किंग ग्रुप का प्रबंधन करता है. द ट्रांसपोर्ट स्ट्रेटेजी सेंटर, लंदन ऑनलाइन ग्राहक संतुष्टि सर्वे (Online Customer Satisfaction Survey) के 9वें संस्करण का आयोजन करेगा. ये सर्वे 28 मार्च से शुरू होकर 1 मई तक किया जाएगा. आप दिल्ली मेट्रो की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने सुझाव दे सकते हैं.

डीएमआरसी की तरफ से ट्वीट किया गया है कि ऑनलाइन ग्राहक संतुष्टि सर्वे का 9वां संस्करण ट्रांसपोर्ट स्ट्रेटेजी सेंटर, लंदन द्वारा आयोजित किया जाएगा, जो सभी प्रकार के सुझावों/प्रतिक्रियाओं के लिए खुला है. हमसे जुड़ने के लिए 28 मार्च से 1 मई के बीच डीएमआरसी की वेबसाइट पर जाएं और सुझाव दें.

