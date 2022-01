दिल्ली: मेट्रो यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी! कोरोना के केस कम होने के बीच मिली राहत

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) को लेकर दिल्ली (Delhi) में लगाई गई पाबंदियों में सख्ती कम होने लगी है. कोविड-19 (Covid-19) के मामले भी लगातार कम हो रहे हैं. इस बीच आज (शनिवार) से दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) ने अपनी सेवाएं बहाल कर दी हैं. अब आप पहले की तरह कोविड-19 प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए दिल्ली मेट्रो में सफर कर पाएंगे.

बता दें कि बीते 8 जनवरी को दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगने के बाद मेट्रो की सुविधा में कटौती की गई थी. आज और कल (रविवार को) मेट्रो सभी लाइनों पर वीकेंड टाइम टेबल के अनुसार चलेगी.

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने बीते गुरुवार को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ बार, सिनेमा हॉल और थिएटर को फिर से खोलने की अनुमति देने के अलावा शहर में गैर-जरूरी दुकानें खोलने की ऑड-ईवन सिस्टम को हटाने का फैसला किया था.

डीएमआरसी ने शुक्रवार को ट्वीट किया, 'कोविड-19 की रोकथाम के लिए सरकार के नए दिशा-निर्देशों के मद्देनजर दिल्ली में वीकेंड पर मेट्रो सेवाएं 29 जनवरी 2022 से सभी लाइनों पर नियमित वीकेंड टाइम टेबल के अनुसार फिर से शुरू होंगी.'

In view of the latest guidelines issued by the Govt. for the containment of Covid-19 in NCT Delhi, Metro services on weekends (Sat/Sun) will be again resume as per routine weekend time table on all Lines starting tomorrow i.e, 29th January 2022. Read more https://t.co/TLMxuFcwXc

— Delhi Metro Rail Corporation I कृपया मास्क पहनें (@OfficialDMRC) January 28, 2022