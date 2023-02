Delhi Road Rage: मामूली सी बात पर शख्स की चाकू मारकर हत्या, परेशान कर देगा ये वीडियो

Delhi Road Rage: दिल्ली के नांगलोई में हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. बाइक और मिनी बस की टक्कर के बाद लोगों के समूह ने एक शख्स की निर्ममता से हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. रोड रेज के इस मामले में 25 साल के एक युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई.

मरने वाले की पहचान साहिल मलिक के रूप में हुई है. साहिल पर कुछ लोगों ने चाकुओं से हमला किया. इस घटना का परेशान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. पुलिस ने बताया कि साहिल मंगलवार शाम अपने भाई विशाल मलिक की मदद करने गया था. मृतक के चाचा खलील मलिक ने कहा कि विशाल (साहिल का बड़ा भाई) अपने जिम से लौट रहा था. इस दौरान उसकी बाइक नांगलोई मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी मिनीबस को छू गई. जिसके बाद दोनों पक्षों में बहस होने लगी. आरोपियों ने विशाल की पिटाई कर दी.

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि पुलिस ने भी विशाल की मदद नहीं की जब वह थाने से मौके से अपनी बाइक लेने के लिए उनके पास पहुंचा. पुलिस ने विशाल को मौके से उसकी बाइक लेने से मना कर दिया और उसे खुद जाने के लिए कहा. इसी दौरान विशाल ने अपने छोटे भाई साहिल को फोन कर मौके से बाइक उठाकर थाने आने को कहा. जब साहिल अपने दोस्त दानिश के साथ मौके पर पहुंचा तो लोगों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया.

In Delhi's Nangloi area, a young man was stabbed to death after a fight due to road rage, the name of the deceased is Sahil Malik, and the brother of the deceased suffered a minor injury when his bike touched the minibus driver near Nangloi metro station. @MirrorNow pic.twitter.com/7GhbWGLiuY

