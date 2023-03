Rain in Delhi Today: कहीं बारिश तो कहीं ओले, बिन मौसम बरसात से बदला दिल्ली का मिजाज; जानिए आगे क्या होगा?

Weather in Delhi For Next 15 Days: देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (Delhi - NCR) में इस समय बारिश की वजह से मौसम बेहद सुहाना हो गया है. हवाओं में नमी बढ़ गई है और रात में लोग पंखे बंद कर के सोने को मजबूर हैं. अचानक से बदले मौसम की वजह से दिल्ली का पारा तेजी से नीचे गिरा है. गुरुवार की शाम दिल्ली - एनसीआर के कई इलाकों में तेज बारिश देखने को मिली. इसके अलावा कई जगहों पर ओले भी देखे गए. अचानक हुई बारिश की वजह से लोगों को मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा है.

31 मार्च को हो सकती है तेज बारिश आपको बता दें कि 30 मार्च यानी गुरुवार को हुई बारिश की वजह से 33 डिग्री सेल्सियस का पारा लुढ़क कर 20 डिग्री सेल्सियस पर आ रुका है. इसके साथ ही मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले का 31 मार्च को दिल्ली - एनसीआर के कई इलाकों में बारिश का मंजर देखने को मिलेगा. भारतीय मौसम विभाग (IMD) की मानें तो दिल्ली - एनसीआर के कई इलाकों में 1 अप्रैल तक आसमान में बादल छाए रहेंगे और मौसम थोड़ा नम मिलेगा. इसकी वजह से हवाओं में ठिठुरन बढ़ेगी और ऐसा लगेगा कि ठंड ने फिर से दरवाजे पर दस्तक दे दी है. मौसम वैज्ञानिकों ने क्या कहा? मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले 3 दिनों तक लगातार मौसम के अधिकतम तापमान में करीब 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जाएगी. आपको बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से दिल्ली और इससे सटे इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश देखने को मिली है. वैज्ञानिकों का कहना है कि 1 अप्रैल की दोपहर तक इसी तरह का मौसम देखने को मिलेगा और इस दिन 12:00 से लेकर 1:00 के बीच में कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी भी देखी जा सकती है.