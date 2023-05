Lost and Found Index: टीवी, मोबाइल और कमोड से लेकर कैब में ऐसी-ऐसी चीजें छोड़ जाते हैं लोग, हैरान कर देगी ये लिस्ट

Delhiites are most forgetful says Uber: कहीं पहुंचने की जल्दबाजी में लोग अक्सर अपना सामान भूल जाते हैं. ज्यादातर मामलों में लोग अपना पर्स, बैग और मोबाइल फोन कहीं रखकर भूल जाते हैं. इस मामले में कहा जा सकता है कि देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा इतना भुलक्कड़ है कि वो टैक्सी यानी कैब में घड़ी, चश्मा और बटुआ भूल जाने के अलावा अनोखी चीजें छोड़ने के मामले में सबसे आगे यानी अव्वल नंबर हैं. इस लिस्ट में पानी की बोतलें, घर की चाभी, झाड़ू, वॉकिंग स्टिक, टीवी, ऑफिस का आई कार्ड और यहां तक कि कॉलेज का एडमिट कार्ड तक छोड़कर जा चुके हैं.

दिलचस्प है कंपनी की लिस्ट उबर कैब की इस सूची के मुताबिक, उसके कुल ग्राहकों में से ज्यादातर शाम 7 बजे के बाद ही अपनी चीजें रखकर भूल जाते हैं. इसमें बताया गया है कि वीकेंड में लोग सबसे ज्यादा सामान गाड़ी में भूल जाते हैं. दिल्ली वाले सबसे ज्यादा भुलक्कड़! सामानों को कैब में रखकर भूलजाने वालों में दिल्ली के दिलवाले टॉप पर हैं. 1- दिल्ली

2- मुंबई

3- हैदराबाद

4- बेंगलुरु सबसे ज्यादा भूलने वाले 10 सामान कैब में सबसे ज्यादा भूले जाने वाले सामानों की बात करें तो लोग अपने कपड़े, मोबाइल, लैपटॉप, पर्स, छोटा हैंड बैग, हेडफोन, ज्वैलरी, चाभी, और किताबें तक भूल जाते हैं. कैब में छूटे अनोखे सामान- क्या आपसे भी हुई ऐसी दिलचस्प भूल वेस्टर्न कमोड, प्रिंटेड दुपट्टा, स्कार्फ, दूध का पैकेट, पर्दे, झाड़ू, इंडक्शन स्टोव, फैमिली कोलाज, भारी मशीन जैसे सामान लेकर लोग कैब में बैठे तो जरूर लेकिन मंजिल आने पर अपना सामान उतारना भूल गए. सबसे ज्यादा लोग शनिवार को उबर में सामान भूल जाते हैं. उबर कैब के ग्राहकों में आईफोन से तीन गुना ज्यादा एंड्रॉयड फोन यूजर अपना फोन भूल गए. उबर में लोग लाल रंग की चीजों को सबसे ज्यादा भूल जाते हैं. शाम ने लोगों को सबसे ज्यादा भुलक्कड़ बना दिया, ज्यादातर लोगों का सामान शाम के 7 बजे के आसपास छूटा. कैसे पाएं भूला हुआ सामान इसके साथ ही कंपनी ने ये भी बताया है कि अगर किसी कस्टमर का कोई सामान कैब में छूट गया है तो आप सबसे पहले menu आइकॉन को ओपन कर सकते हैं. उसके बाद “Your Trips” पर जाकर उस यात्रा को चुनें, जिसमें आपका सामान छूट गया. यहां पर आपको 'Find lost item' का ऑप्शन दिखेगा और उसके बाद 'Contact driver about a lost item' पर क्लिक करें. ड्राइवर को कॉल करने के लिए मोबाइल नंबर एंटर करें. अब अगर कैब ड्राइवर कंफर्म करे कि आपका सामान कैब में छूटा गया था तो आप उससे मिलकर अपना सामान ले सकते हैं. अगर ड्राइवर कॉल न उठाए तो अपने सामान के बारे में एक वॉयस मेल छोड़ देना चाहिए, जिससे वो आपसे संपर्क कर सके.