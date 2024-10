Delhi AQI Today: कोरोना से भी घातक! दिवाली पर आज कितनी 'जहरीली' हवा में सांस ले रहे दिल्ली-NCR वाले?

Delhi AQI Today News: वायु प्रदूषण को हल्के में लेने की गलती न करें, यह कोविड-19 से भी घातक साबित हो सकता है! AIIMS दिल्ली के पूर्व डायरेक्टर और अब मेदांता में इंटरनल मेडिसिन के चेयरमैन, डॉ रणदीप गुलेरिया ने यही चेतावनी दी थी. उन्होंने कहा था कि वायु प्रदूषण के कारण कोविड-19 से होने वाली मृत्यु दर की तुलना में मृत्यु दर अधिक हो सकती है. दिल्ली समेत NCR में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) लगातार खराब हो रहा है. गुरुवार की रात तक एयर क्वालिटी और बिगड़ सकती है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, गुरुवार सुबह आनंद विहार (दिल्ली) का AQI 418 है जो 'गंभीर' श्रेणी में है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) का पूर्वानुमान है कि गुरुवार को दिवाली की सुबह धुंध रहेगी लेकिन दिन में आसमान साफ रहेगा.

दिवाली की रात से पहले ही बिगड़ने लगी हवा

दिवाली से एक दिन पहले, बुधवार को दिल्ली में ओवरऑल AQI 300 के पार दर्ज हुआ था जो 'बहुत खराब' कैटेगरी में है. मौसम विभाग के मुताबिक, 40 निगरानी केंद्रों में से दो केंद्रों- आनंद विहार और मुंडका में एक्यूआई 400 से अधिक दर्ज किया गया जो ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है. मौसम विभाग द्वारा तय पैमाने के मुताबिक, 0 से 50 के बीच एक्यूआई को ‘अच्छा’, 51 से 100 को ‘संतोषजनक’, 101 से 200 को ‘मध्यम’, 201 से 300 को ‘खराब’, 301 से 400 को ‘बहुत खराब’ तथा 401 से 500 को ‘गंभीर’ माना जाता है.

#WATCH | Delhi: A layer of smog engulfs the Anand Vihar area of the National Capital.

The Air Quality Index of Anand Vihar is 418 in the 'Severe' category as per the CPCB. pic.twitter.com/zcGVBOarZx

— ANI (@ANI) October 31, 2024