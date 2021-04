दिल्ली मेट्रो: रेड, ब्लू और यलो लाइन पर जुड़ेंगे 2 एक्स्ट्रा कोच, आपको मिलेगा भीड़ से छुटकारा!

नई दिल्ली: दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने कोरोना काल और अन्य चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए अपने पैसेंजर्स के सफर को और सुविधाजनक और सुरक्षित बनाने के लिए अहम फैसला किया है. इसके तहत दिल्ली मेट्रो अब 120 एक्स्ट्रा कोच जोड़कर 6 कोच वाली ट्रेनों को 8 कोच वाली ट्रेनों में बदलने जा रही है. DMRC ने ट्वीट कर इस जानकारी को साझा किया है. DMRC ने लिखा, 'दिल्ली मेट्रो 120 अतिरिक्त कोच जोड़कर 6 कोच ट्रेनों को 8 कोच वाली ट्रेनों में बदलने का काम कर रही है. इस साल के अंत तक ये काम पूरा होने की उम्मीद है.'

DMRC अपने ग्राहकों को जो तोहफा देने जा रही है. उसके तहत रेड (Red), येलो (Yellow) और ब्लू लाइन (Blue Line) पर चलने वाले मुसाफिरों के सफर को आसान बनाने के लिए अब सभी 6 कोच की ट्रेनों में 120 से अधिक कोचों को जोड़ने का फैसला किया है. जिसके इन तीनों लाइन पर चलने वाली सभी मेट्रो ट्रेनें 8 कोच की हो जाएंगी.

DMRC is undertaking conversion of its remaining fleet of 6-coach trains into 8- coach trains by adding 120 additional coaches on Red, Yellow & Blue lines. The conversion is expected to be completed by the end of this year after which all trains on these lines will be 8-coaches.

