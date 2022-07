DNA Analysis: पैगंबर विवाद में अब अजमेर दरगाह की भी एंट्री, सचिव सरवर चिश्ती ने हिंदुस्तान को दी ये धमकी

DNA on Salman Chishti and Sarwar Chishti: हमारे देश में बाढ़, बारिश और खराब सड़कों से बड़ा मुद्दा है धर्म. आज भारत में धर्म के नाम पर कई दुकानें खुली हुई हैं. इस बात को आप सरवर चिश्ती (Sarwar Chishti) के इस बयान से समझ सकते हैं, जो अजमेर दरगाह की अंजुमन कमेटी के सचिव हैं. सरवर चिश्ती ने कहा है कि अब एक ऐसा आन्दोलन किया जाएगा, जिससे पूरा हिन्दुस्तान हिल जाएगा. ये वही सरवर चिश्ती हैं, जो PFI यानी Popular Front of India नाम के संगठन का समर्थन कर चुके हैं. इस संगठन पर 2020 में दिल्ली दंगों में शामिल होने के आरोप हैं.

सरवर और सलमान चिश्ती दे चुके हैं जहरीला बयान

इससे पहले अजमेर दरगाह (Ajmer Dargah) के खादिम सलमान चिश्ती (Salman Chishti) ने भी एक भड़काऊ बयान दिया था. सलमान चिश्ती ने कहा था कि जो नूपुर शर्मा का सर तन से जुदा करेगा, वो उसे अपना मकान और दुकान ईनाम में दे देंगे. इस बयान के बाद सलमान चिश्ती की गिरफ्तारी हो गई थी. अगर आप देखेंगे तो इस समय पूरे देश में कट्टरवाद का माहौल तैयार किया जा रहा है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो व्यक्ति पैगम्बर मोहम्मद साहब का अपमान करेगा या नूपुर शर्मा का समर्थन करेगा, उसे छोड़ा नहीं जाएगा. इस सोच को काफ़ी अरसे से पूरी दुनिया पर थोपने की कोशिश की जा रही है.

सलमान चिश्ती को बचाने में लगी राजस्थान सरकार!

सलमान चिश्ती को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है. हालांकि राजस्थान की कांग्रेस सरकार उसे बचाने में लगी हुई है. सलमान चिश्ती का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें राजस्थान पुलिस बुधवार को उसे गिरफ्तार करके ले जा रही थी. इस वीडियो में राजस्थान पुलिस के अधिकारी चिश्ती को कहते दिख रहे हैं कि वह बोल दे कि नशे में उसने ये बयान दिया था. इस पर सलमान चिश्ती कहता है कि वह नशा नहीं कर करता है. फिर पुलिस अधिकारी उसे समझाते हैं कि अगर ऐसा नहीं बोलेगा तो जेल में लंबा चला जाएगा. पुलिस की मांग पर कोर्ट ने उसे 2 दिन की रिमांड पर भेज दिया है.

अजमेर दरगाह जाते हैं लाखों हिंदू

इससे बात स्पष्ट हो रही है कि कुछ लोगों के दिलोदिमाग में मजहब का जहर किस हद तक भर चुका है कि वे दूसरे लोगों को मरवाने के लिए अपना मकान और दुकान तक देने को तैयार हैं. सलमान चिश्ती और सरवार उसी अजमेर की दरगाह (Ajmer Dargah)के पदाधिकारी हैं. जहां पर मुसलमानों के साथ ही हर साल लाखों हिंदू भी दर्शन करने जाते हैं. अब वे पैगंबर के कथित अपमान के नाम पर उन्हीं हिंदुओं को धमकी देने में लगे हैं और इस काम में राजस्थान की कांग्रेस सरकार भी उनका साथ बखूबी निभाती नजर आ रही है.

