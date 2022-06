DNA with Sudhir Chaudhary: डेढ़ साल में 10 लाख पदों पर भर्ती करेगी मोदी सरकार, जुलाई से शुरू होगी प्रक्रिया

DNA on Government Recruitment Announcement by Narendra Modi Government: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) ने मंगलवार को एक बहुत बड़ा ऐलान किया. उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने अगले डेढ़ साल में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य तय किया है. हालांकि विपक्ष मोदी सरकार से पूछ रहा है कि वो ये 10 लाख नौकरियां कहां से लाएगी?

विभिन्न विभागों में खाली पड़े करीब 9 लाख पद

इसका जवाब ये है कि, इस समय केन्द्र सरकार से जुड़े मंत्रालयों, विभागों और अलग अलग प्रशासनिक इकाइयों में 8 लाख 86 हजार पद खाली पड़े हैं. ये सभी नौकरियां ग्रुप A, ग्रुप B और ग्रुप C की हैं. ग्रुप A और ग्रुप B का मतलब ऑफिसर रैंक की नौकरियों से है. जबकि ग्रुप C में Clerk जैसे पदों की नौकरियां होती है. वर्ष 2020 में केन्द्र सरकार से संबंधित ग्रुप C की 7 लाख 67 हजार नौकरियां (Government Recruitment) खाली थीं.

सेना में भी 1 लाख पदों पर होगी भर्ती

यानी इन आंकड़ों के हिसाब से एक तरफ ये 8 लाख 86 हजार खाली पद (Government Recruitment) हैं. दूसरी तरफ़ सेना में अगले डेढ़ साल में 96 हजार पदों पर भर्ती होनी है. इस तरह से ये आंकड़ा 10 लाख के आसपास पहुंच जाता है और सरकार इन्हीं नौकरियों की बात कर रही है.

जनवरी 2024 तक चलेगी भर्ती प्रक्रिया

दिलचस्प बात ये है कि इन खाली पदों को भरने की प्रकिया अगले महीने जुलाई से शुरू होगी और ये प्रक्रिया जनवरी 2024 में समाप्त होगी. यानी 2024 के लोक सभा चुनाव से सिर्फ एक महीने पहले. मार्च 2024 में लोक सभा चुनाव के चुनाव हो सकते हैं और सरकार तब तक नौकरियों (Government Recruitment) के अपने चुनावी वादे को पूरा करना चाहती है.