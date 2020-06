कोरोना ने ली LNJP हॉस्पिटल के डॉक्टर की जान, सीएम केजरीवाल ने दिया ये बयान

नई दिल्ली: कोरोना वायरस का कहर दिल्ली में बढ़ता ही जा रहा है. कोरोना (Corona-Virus) की वजह से रविवार को LNJP हॉस्पिटल के एक डॉक्टर ने दम तोड़ दिया.

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी. उन्होंने कहा, 'एलएनजेपी अस्पताल के एक वरिष्ठ चिकित्सक डॉ असीम गुप्ता का कल कोरोना की वजह से निधन हो गया. वह अपने तरीके से मरीजों की सेवा करने के लिए जाने जाते थे. हमने एक बहुत मूल्यवान सेनानी को खो दिया है. दिल्ली उनकी भावना और बलिदान को सलाम करती है. मैंने उनकी पत्नी से बात की और अपनी संवेदना और समर्थन की पेशकश की.'

Dr Aseem Gupta, a senior doctor of LNJP Hospital succumbed to Covid yday. He was known for going out of his way to serve his patients. We have lost a very valuable fighter. Delhi salutes his spirit and sacrifice.

I just spoke to his wife and offered my condolences and support. pic.twitter.com/0aD9nZmBoR

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) June 29, 2020