Presidential Elections 2022: रायसीना हिल्स की रेस जीतीं द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति चुनाव में मिली शानदार जीत

Presidential Elections 2022: देश की राष्ट्रपति पद के लिए 18 जुलाई को हुए मतदान के बाद गुरुवार को हुई मतगणना में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को बड़े अंतर से जीत मिली है. मुर्मू को तीसरे राउंड की गिनती के बाद 50 फीसदी से ज्यादा वोट हासिल हो चुके हैं और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा चुनाव हार चुके हैं. द्रौपदी मुर्मू को तीसरे दौर की मतगणना के बाद अब तक 5,77,777 वोट मिले जबकि यशवंत सिन्हा के 2,61,062 वोट हासिल हुए हैं. साफ है कि आदिवासी समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति होंगी. उनकी जीत पर बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं साथ ही उनके गृहराज्य ओडिशा में भी खुशी की लहर दौड़ चुकी है. मुर्मू देश की पहली आदिवासी महिला हैं जो राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर आसीन होंगी.

तीसरे राउंड में मारी बाजी

तीसरे दौर की काउटिंग में द्रौपदी मुर्मू को कुल 1333 वैध मतों में से 812 वोट मिले थे जबकि सिन्हा को 521 वोट मिले थे. इस राउंड में कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, मिजोरम, ओडिशा, मणिपुर जैसे राज्यों के वोट गिने गए थे. इसी तरह दूसरे दौर की मतगणना में आने वाले 10 राज्यों में सभी सांसदों और विधायकों के कुल मतों के लगभग 72 फीसदी वोट हासिल किए थे. दूसरे दौर की काउंटिंग में मुर्मू को 1,138 वैध मतों में से 809 वोट मिले और सिन्हा को 329 वोट मिले थे.

पहले दौर की मतगणना में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों के मतों की गिनती हुई थी और इस दौर के बाद मुर्मू ने 748 मतों में से 540 वोट पाकर शुरू से ही बढ़त बना ली थी. इस राष्ट्रपति चुनाव में प्रत्येक सांसद के वोट का मूल्य 700 है. पहले दौर की मतगणना के बाद विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को 208 वोट मिले थे.

मुर्मू के पक्ष में क्रॉस वोटिंग

मुर्मू को आधिकारिक रूप से समर्थन देने वाले दलों की संख्या बल के अतिरिक्त उन्हें 12-13 सांसदों के वोट मिलने का अनुमान है. चुनाव से पहले विभिन्न दलों के 538 सांसदों ने मुर्मू को अपना समर्थन दिया था, लेकिन उनमें से कुछ ने वोट नहीं दिया. दूसरी ओर, सिन्हा के कुल वोटो का मूल्य 1,45,600 था, जो कुल वैध मतों का 27.81 प्रतिशत है. अधिकारियों ने बताया कि मतगणना के दूसरे दौर में विधायकों के मतों की गिनती हुई है. देश के नए राष्ट्रपति का शपथग्रहण 25 जुलाई को होना है. उससे एक दिन पहले यानी 24 जुलाई को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल खत्म हो रहा है.

विपक्षी नेता यशवंत सिन्हा के साथ एकजुटना नहीं दिखा पाए और यही वजह रही कि महाराष्ट्र में कांग्रेस-एनसीपी की सहयोगी पार्टी शिवसेना ने एनडीए उम्मीदवार मुर्मू को पक्ष में वोट किया. इसी तरह कुछ सांसद और विधायकों ने पार्टी लाइन से अलग मुर्मू को वोट किया और खुलकर इसका ऐलान भी कर दिया.

