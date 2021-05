कैसे काम करेगी कोरोना की नई दवा 2-DG? जानिए कहां से खरीद सकेंगे

नई दिल्ली: कोरोना महामारी (Coronavirus) से निपटने के लिए केंद्र सरकार लगातार सारे जतन करने में लगी है. अब उसने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) की ओर से बनाई गई कोरोना की दवा 2-DG को भी लॉन्च कर दिया.

दिल्ली के DRDO मुख्यालय में सोमवार को हुए लॉन्चिंग समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन शामिल हुए. दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने इस दवा की पहली खेप को लॉन्च किया. रक्षा मंत्री ने कहा कि मध्यम और गंभीर लक्षण वाले मरीजों पर इस दवा के आपातकालीन इस्तेमाल को भारत के औषधि महानियंत्रक (DGCI) की ओर से मंजूरी मिल चुकी है.

Handed over the first batch of 2-DG anti Covid drug to the Union Health Minister @drharshvardhan after it was released today.

This 2-DG drug developed by @DRDO_India & DRL is a perfect example of India’s scientific prowess and a milestone in the efforts towards self-reliance. pic.twitter.com/oiuR2VVr2I

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) May 17, 2021