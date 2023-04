PM Modi Visit: 7 शहर, 8 कार्यक्रम... PM मोदी का 'पावर पैक शेड्यूल', 36 घंटे में करेंगे 5300 KM की यात्रा

PM Modi Visit 7 Different Cities: प्रधानमंत्री मोदी 24 अप्रैल की सुबह यात्रा शुरू करेंगे. पीएम की ये यात्रा दिल्ली से शुरू होगी जिसमें वो 7 अलग-अलग शहरों में 8 कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे. प्रधानमंत्री मोदी करीब 500 KM की दूरी तय करते हुए राजधानी दिल्ली से खजुराहो की यात्रा करेंगे. इसके बाद खजुराहो से वह रीवा जाएंगे, जहां वो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कार्यक्रम (National Panchayati Raj Day Program) में भाग लेंगे. इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी आने-जाने की यात्रा में लगभग 280 KM की दूरी तय करेंगे और इसके बाद वापस खजुराहो लौट आएंगे. खजुराहो से पीएम मोदी युवम कॉन्क्लेव (Yuvam Conclave) में भाग लेने के लिए लगभग 1700 किलोमीटर की हवाई दूरी तय करते हुए कोच्चि जाएंगे.

अगली सुबह कोच्चि से तिरुवनंतपुरम

प्रधानमंत्री की यह यात्रा अगली सुबह भी जारी रहेगी. आपको बता दें कि प्रधानमंत्री लगभग 190 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए कोच्चि से तिरुवनंतपुरम की यात्रा (Travel from Kochi to Thiruvananthapuram) करेंगे. यहां वे वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे (Flagging Off Vande Bharat Express) और विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास भी करेंगे. यहां से वे सूरत होते हुए सिलवासा जाएंगे, जो करीब 1570 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे. वहां वे नमो मेडिकल कॉलेज (Namo Medical College) का दौरा करेंगे और विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास करेंगे. इसके बाद वह देवका सीफ्रंट के उद्घाटन (Devka Seafront Inaugurated) के लिए दमन जाएंगे, जिसके बाद वह करीब 110 किलोमीटर की दूरी तय कर सूरत जाएंगे. सूरत से PM Modi अपने यात्रा कार्यक्रम में एक और 940 किलोमीटर जोड़कर दिल्ली वापस जाएंगे.

पीएम का पावर पैक शेड्यूल

इस पावर पैक शेड्यूल में पीएम लगभग 5300 किलोमीटर की हवाई यात्रा करेंगे. उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई देखी जाए तो ये 3200 किलोमीटर है. गौरतलब है कि पीएम मोदी की यह यात्रा करीब 36 घंटों में खत्म होगी. इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी अपने कार्यक्रमों से लोगों को संबोधित भी करेंगे.

