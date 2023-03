Earthquake Delhi: दिल्ली में भूकंप का कहर, शकरपुर में झुक गई इमारत, दहशत का माहौल

इमारत के झुकने की खबर फायर सर्विस के पास आई थी. फायर सर्विस के अधिकारी ने बताया कि इस घटनाक्रम को लेकर कॉल आई थी. यह घटना शकरपुर मेट्रो पिलर 51 के पास की बताई गई है. घटना की जानकारी मिलते ही अधिकारी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए.

#WATCH | Uttar Pradesh: People rush out of their houses in Vasundhara, Ghaziabad as strong earthquake tremors felt in several parts of north India. pic.twitter.com/wg4MWB0QdX

— ANI (@ANI) March 21, 2023