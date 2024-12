सड़क पर उस जगह मोड़ था जहां... सेना ने खारिज किया आतंकी एंगल, 350 फुट खाई से निकाले 5 जवानों के शव

Poonch Accident: जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में मंगलवार की शाम सेना का एक वाहन सड़क से फिसलकर 300 फुट गहरी खाई में गिर गया, जिससे पांच सैनिकों की मौत हो गई और पांच अन्य घायल हो गए. यह दुर्घटना घरोआ इलाके में उस वक्त हुई जब 6 वाहनों का काफिला नीलम हेडक्वॉर्टर से बलनोई घोरा की तरफ जा रहा था. रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि दुर्घटना के कारण का पता लगाया जा रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि यह हादसा ड्राइवर ने सड़क के मोड़ पर वाहन पर से कंट्रोल खोने की वजह से हुआ है.

अफसरों के मुताबिक बचाव टीम ने 300-350 फुट गहरी खाई से पांच शव बरामद किए हैं. उन्होंने बताया कि घायल फौजियों को पुंछ के फील्ड अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जिनमें से एक की हालत गंभीर है. रक्षा प्रवक्ता ने एक बयान में कहा,'छह वाहनों के काफिले में शामिल एक गाड़ी पुंछ के नजदीक परिचालन ट्रैक पर चलते समय सड़क से फिसलकर नाले में जा गिरा.' उन्होंने बताया कि घटना में पांच सैनिक मारे गए और लगभग इतने ही जवान जख्मी हुए हैं.

#WATCH | Poonch, Jammu and Kashmir | 5 soldiers lost their lives after an army vehicle met with an accident in the Poonch sector.

Rescue operations are ongoing, and the injured personnel are receiving medical care: White Knight Corps

(Visuals from the spot) pic.twitter.com/OWrRFIOdLK

