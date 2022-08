Herald House Seal: ED ने सील किया हेराल्ड हाउस, बिना इजाजत नहीं खोला जा सकेगा दफ्तर

ED Seal Herald House: नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज बुधवार को बड़ी कार्रवाई की है. मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच के तहत केंद्रीय एजेंसी ने दिल्ली के हेराल्ड हाउस को सील कर दिया है. ईडी की इस कार्रवाई के बाद नेशनल हेराल्ड अखबार के प्रधान कार्यालय में बिना इजाजत के कोई नहीं प्रवेश कर सकेगा. इस मामले में ईडी बिते कई दिनों से सक्रिय है. दो दिन से ईडी हेराल्ड हाउस समेत दिल्ली में कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चला चुकी है.

केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी नेता राहुल गांधी से पूछताछ के कुछ दिनों बाद यह घटनाक्रम सामने आया है. धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत धन के निशान के संबंध में अतिरिक्त सबूत इकट्ठा करने के लिए तलाशी की गई.

Delhi | The Enforcement Directorate seals the National Herald office, instructing that the premises not be opened without prior permission from the agency. pic.twitter.com/Tp5PF5cnCD

— ANI (@ANI) August 3, 2022