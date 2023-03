Haunted Places In Delhi: ये रही दिल्ली 10 सबसे 'भूतिया' जगहें, जाना तो दूर नाम लेने से भी डरते हैं लोग

Most haunted places of delhi: दिल्ली के बारे में कहा जाता है कि ये शहर लोगों के सपनों की उड़ान को नए पंख देकर हकीकत में बदल देता है. यहां के ऐतिहासिक लोकेशंस, संस्कृति और चटक रंगों के साथ दिल्ली का खान-पान भी लोगों को आकर्षित करता है. राजधानी होने के नाते यहां चारों ओर विकास की गंगा बहती दिखती है. लेकिन हर सिक्‍के के दो पहलू होते हैं. हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसी दिल्ली का दूसरा पहलू बेहद डरावना है. दरअसल यहां कई भूतियां जगह हैं, जहां जाना तो दूर लोग वहां का नाम तक लेने से भी डरते हैं. ऐसे में आपको उन डरावनी जगहों के बारे में बता रहे हैं, जिन्‍हें हॉन्टेड प्लेस (haunted places of delhi) के नाम से जाना जाता है.

दिल्ली की भूतिया जगहें- आइये दिल्ली की कुछ भूतिया जगहों के बारे में आपको बताते हैं, जहां आप कुछ डरावना अनुभव करने जा सकते हैं. 1. दिल्ली कैंट: ये लोकेशन दिल्ली में सबसे डरावनी जगह हे. लोगों का कहना है कि उन्‍होंने कई बार अधेड़ उम्र की महिला को सफेद साड़ी में लिफ्ट मांगते हुए देखा है. लोगों को डराने के लिए वही महिला उनके कार या बाइक के आगे पीछे दौड़ते हुई देखी जा सकती है. ऐसा कहते हैं कि सफेद साड़ी वाली महिला भूत है. जिसकी एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी. 2. पॉश इलाका ग्रेटर कैलाश: ग्रेटर कैलाश-1 में स्थित मकान नंबर W-3. इस घर के बारे में कहा जाता है कि यहां रहने वाले कपल की हत्या की गई थी जिसके बाद से ही इसे हॉन्टेड माना जाने लगा. क्योंकि कई लोगों ने दावा किया था कि उसने घर के अंदर से रोने की आवाजें सुनी हैं तो किसी ने चीखने-पुकारने की आवाजें सुनी थीं. 3. ‘बुराड़ी हॉरर हाउस’: दिल्ली का बुराड़ी कांड हर किसी को याद होगा. जिसकी वजह से संतनगर के गली नम्बर-2 से लेकर गली नम्बर-10 तक दहशत का महौल था. यहां एक ही परिवार के 11 लोगों ने अपने ही घर के अलग-अलग कमरों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. कई लोग उसे भुतहा मानने लगे. 4.संजय वन (Sanjay Van): दिल्ली के संजय वन को लेकर लोगों का कहना है कि सफेद कपड़े में बूढ़ी औरत दिखती है. रात के समय यहां पहुंचने पर यह महसूस होता है कि किसी ने आपको धक्का दे दिया. 5. खूनी दरवाजा (Khooni Darwaza): दिल्ली में स्थित खूनी दरवाजा के बारे में लोगों का कहना है कि यहां चीखें और रोने की आवाजें सुनाई देती हैं. कहा जाता है कि तीन राजकुमारों की यहां बेरहमी से हत्या कर दी गई और स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दे दी गई थी. 6.फिरोज शाह कोटला किला (Feroz Shah Kotla Fort): ऐसा कहा जाता है कि फिरोज शाह कोटला किले में कई जिन्न रहते हैं. रात के समय या सूरज ढलने के बाद इस किले के पास कोई भी नहीं जाता. 7.भूली भटियारी का महल (Bhuli Bhatiyari Ka Mahal): भूली भटियारी के महल में अंधेरा होने के बाद लोग जाने से बचते हैं. कुछ लोगों का दावा है कि यहां से रोने की आवाजें आती हैं. यहां पक्षियों का कलरव भी डरावना है. 8.द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन (Dwarka Sector 9 Metro Station): द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन पर एक बड़ा पेड़ है. कहा जाता है कि यहां एक महिला की आत्मा है, जो दिन में कभी भी किसी भी समय पर सामने दिखने लगती है. 9.चोर मीनार (Chor Minar): हौज खास विलेज में स्थित चोर मीनार की ऊपरी दीवारों में छेद हैं. माना जाता है कि इन छेदों में चोरों के सिर थे. आस-पास के लोगों को लगता है कि उन्हीं चोरों की आत्माएं रात में इलाके में रहती हैं. 10.लोथियन सेमेट्री (Lothian Cemetery): लोथियन सेमेट्री का नाम भी दिल्ली की भूतिया जगहों में शामिल है. कहा जाता है कि यहां कई लोगों ने भूत देखने का दावा किया है. यहां आने वालों को अक्सर भूतिया हंसी और रोने की आवाजें सुनाई देती हैं. (डिस्क्लेमर- ऊपर के विवरण लोगों के अनुभवों या दावों पर आधारित है. ZEE NEWS ऐसी सुपरनेचुरल बातों और मान्यताओं का समर्थन नहीं करता है. इसके साथ ही ना इन जगहों के भूतिया होने की पुष्टि करता है.) हिंदी ख़बरों के लिए भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - सबसे पहले, सबसे आगे