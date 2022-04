मुंबई में कोरोना का XE वेरिएंट मिला या नहीं? अलग-अलग हैं BMC और स्वास्थ्य मंत्रालय के दावे

नई दिल्ली: मुंबई में कोरोना के नए सब वेरिएंट XE का मामला मिला है या नहीं, इसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (MoHFW) और बीएमसी (BMC) आमने-सामने हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय ने बीएमसी के दावों का खंडन करते हुए कहा है कि मरीज के नमूने की जीनोम सिक्वेंसिंग से XE वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई है. वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन आने वाले केंद्रीय अनुसंधान निकाय INSACOG के शीर्ष अधिकारियों ने कहा कि मामले की फिर से जांच करनी होगी.

नगर निगम का दावा

इससे पहले बुधवार को ग्रेटर मुंबई नगर निगम ने दावा किया था कि जिन 230 नमूनों को जीनोम सीक्वेंसिंग के तहत जांच के लिए भेजा गया था उनमें से एक परीक्षण में नए सब वेरिएंट XE की पुष्टि हुई है. इस केस को लेकर ये भी कहा गया था कि 50 वर्षीय एक महिला जिसमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं, उसे कोरोना के नए सब वेरिएंट XE से संक्रमित पाया गया है. महिला को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं. बीएमसी के मुताबिक, 'नए वेरिएंट की पुष्टि के लिए सैंपल को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स (NIBMG) को भेजा जाएगा.

नए वेरिएंट पर WHO का बयान

इस नए वेरिएंट को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कहा है कि अभी कुछ दिन पहले ब्रिटेन (UK) में 'XE' वेरिएंट की पुष्टि हुई है. WHO का कहना है कि एक्सई सब वेरिएंट ओमिक्रॉन के बीए.2 की तुलना में 10% अधिक संक्रामक प्रतीत होता है. WHO का कहना है कि वर्तमान में ओमिक्रॉन वेरिएंट के हिस्से के रूप में एक्सई म्यूटेशन को ट्रैक किया जा रहा है. ओमिक्रॉन के लक्षणों में बुखार, गले में खराश, खांसी, सर्दी, त्वचा में जलन इत्यादि होते हैं. ब्रिटेन का हेल्थ डिपार्टमेंट XD, XE और XF की स्टडी कर रहा है. XD ओमिक्रॉन के BA.1 से निकला है. अगर नया वेरिएंट XE ही होगा तो यह ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.2 से करीब 10 प्रतिशत ज्यादा संक्रामक और घातक हो सकता है.

