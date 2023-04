Amritpal Singh: अमृतपाल सिंह को हीरो बता रहे परिवार वाले, मां बोली- 'शेर की तरह सरेंडर किया'

अमृतपाल को पिछले साल इसी गांव में आयोजित एक समारोह में 'वारिस पंजाब दे' संगठन का प्रमुख बनाया गया था. गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए अमृतपाल सिंह की मां बलविंदर कौर ने कहा कि उन्हें अपने बेटे पर गर्व है क्योंकि "वह एक शेर है, और उसने शेर की तरह आत्मसमर्पण कर दिया".

अमृतपाल सिंह के पिता तरसेम सिंह ने दावा किया कि उनका बेटा नशे के खिलाफ लड़ रहा है. उन्होंने कहा कि मैं सिंह संगत से अनुरोध करता हूं कि मेरे बेटे के मिशन को आगे बढ़ाया जाना चाहिए. मेरा बेटा ड्रग के खतरे को रोकने के लिए लड़ाई लड़ रहा है. हमें टीवी न्यूज से जानकारी मिली और वह अपने परिवार के संपर्क में नहीं थे. मीडिया में जो तस्वीरें सामने आई हैं वह साफ नहीं हैं. वह आज भी सिख पोशाक पहनते हैं. मैं उन सभी के साथ हूं, जिन्हें पंजाब पुलिस ने परेशान किया है.

VIDEO | "If the police had worked properly, this arrest would have happened earlier. There was no need of all this drama. Now the arrest happened peacefully, did anything happen in Punjab?" says SAD leader Daljeet Singh Cheema. pic.twitter.com/VL9NZKcGMt

— Press Trust of India (@PTI_News) April 23, 2023