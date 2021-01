किसानों पर Rahul Gandhi की सियासत, सिंंघु बॉर्डर न जाकर तमिलनाडु से दे रहे 'उपदेश'

मदुरै: कांग्रेस (Congress) नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) किसानों के बीच सिंघु बॉर्डर (Singhu Border) तो नहीं गए, लेकिन गुरुवार को तमिलनाडु (Tamilnadu) के पारंपरिक खेल जल्लीकट्टू (Jallikattu) को देखने गए और किसानों के मुद्दे पर सियासत करने से भी नहीं चूके.

कृषि कानूनों (Farm Laws) के खिलाफ किसान पिछले 50 दिनों से दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शन कर रहे हैं. राहुल गांधी (Rahul Gandhi) किसानों के बीच भले ही न गए हों, लेकिन मोदी सरकार पर उन्‍होंने फिर से निशाना साधा. केरल के वायनाड से सांसद राहुल ने तमिलनाडु जाकर किसानों को नैतिक समर्थन देने की बात कही. राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार किसानों को दबाने का काम कर रही है. इतना ही नहीं, उन्‍होंने आगे कहा कि अपने कुछ दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ऐसा कर रही है.

तमिलनाडु में राहुल गांधी ने कहा कि वह किसानों के साथ हैं और उनकी हर मांग का समर्थन करते हैं. जिन कानूनों को मोदी सरकार जबरदस्ती लाई है, उन्हें वापस ले जाना ही होगा.

मदुरै जाकर राहुल गांधी ने किसानों के समर्थन में बहुत सारी बातें कहीं. लेकिन जब वह दिल्‍ली मे थे तो कभी किसानों के बीच सिंघु बॉर्डर नहीं गए. यहां बता दें कि सिंघु बॉर्डर उनके दिल्ली स्थित आवास से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है.

इस बीच मदुरै में जारी जल्लीकट्टू के आयोजन के दौरान कुछ लोगों ने वहां पर कृषि कानूनाें के खिलाफ नारेबाजी भी की. हालांकि, नारेबाजी करने वालों को बाद में हिरासत में ले लिया गया.

पोंगल के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में राहुल गांधी के साथ द्रमुक की युवा इकाई के सचिव उदयनिधि स्टालिन, कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केएस अलागिरी और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी भी मौजूद थे.

बता दें कि ‘जल्लीकट्टू’ तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकाें का एक परंपरागत खेल है जो पोंगल त्याेहार पर आयोजित किया जाता है. इसमें लोग बैलों को पकड़ने एवं उन्हें काबू करने की कोशिश करते हैं.

I have come here as I think Tamil culture, language & history are essential for India's future & need to be respected. I've come here to give a message to those who think that they can run roughshod over Tamil people, can push aside Tamil language & Tamil culture: Rahul Gandhi https://t.co/hzWYBtM6M7

— ANI (@ANI) January 14, 2021