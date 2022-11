लिफ्ट में फिर खूंखार हुआ कुत्ता, मासूम को बेरहमी से काटा, डराने वाली ये क्लिप हो रही वायरल

Dog bites child: उत्तर प्रदेश के नोएडा एक्सटेंशन क्षेत्र की एक सोसायटी की लिफ्ट में कुत्ते के हमले का एक और चौंका देने वाला मामला सामने आया है. घटना मंगलवार की दोपहर यूपी के ग्रेटर नोएडा वेस्ट में ला रेजिडेंशिया हाउसिंग सोसाइटी की है. लिफ्ट के अंदर एक पालतू कुत्ते ने एक स्कूली बच्चे को काट लिया. घटना के वक्त बच्चा अपनी मां के साथ स्कूल जा रहा था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, बाद में बच्चे को चार इंजेक्शन लगाए गए.

घटना का वीडियो हुआ वायरल

यह घटना बिल्डिंग की लिफ्ट के अंदर हुई और हमले का एक वीडियो भी अब ऑनलाइन सामने आया है. वीडियो में देख सकते हैं कि स्कूल का लड़का और उसकी मां पहले से ही लिफ्ट के अंदर थे जब दरवाजा खुलता है और एक आदमी अपने पालतू कुत्ते के साथ लिफ्ट में प्रवेश करता है. लिफ्ट में घुसते ही कुत्ते ने बच्चे पर हमला कर दिया और उसके हाथ पर काट लिया.

This morning at La Residentia Greater Noida West When will dog parents learn to use a muzzle #dogbite @noidapolice @Uppolice pic.twitter.com/flpYas5qMi

November 16, 2022